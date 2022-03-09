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Не вивозити за кордон, а внести на рахунки в Україні: Нацбанк надав рекомендації щодо готівкової гривні

Не вивозити за кордон, а внести на рахунки в Україні: Нацбанк надав рекомендації щодо готівкової гривні

Українці за кордоном можуть безготівково сплачувати за товари та послуги за допомогою платіжних карток, емітованих українськими банками.

Українцям, що мають намір евакуюватися за кордон, Національний банк України рекомендує не вивозити з собою готівкову гривню, а внести її на свої карткові рахунки в Україні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби регулятора.

Зробити це можна:

у відділенні банку, маючи з собою паспорт;

через платіжні пристрої з функцією приймання готівки – термінали самообслуговування (ПТКС), банкомати з функцією приймання готівки.

Зазначається, що українці за кордоном можуть безготівково сплачувати за товари та послуги за допомогою платіжних карток, емітованих українськими банками, а також знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування. Конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, встановленим українським банком-емітентом (а не курсом готівкового обміну).

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"Під час війни значна частина українців була вимушена залишити свої домівки та рятуватися в сусідніх країнах. Громадяни, які залишили країну, маючи з собою готівкову гривню, зіткнулися з неможливістю обміняти її на валюту або вимушені здійснювати такий обмін майже за безцінь. Національний банк розуміє цю проблему та вже працює над її вирішенням із центральними банками сусідніх країн. Але це займе час. Отже, якщо ви ще не перетнули кордон, рекомендуємо поповнити свій банківський рахунок в Україні і безпечно використовувати за кордоном свою платіжну картку. Тоді курс конвертації буде набагато кращим за курс "чорного ринку", – повідомив заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

Національний банк України не встановлював жодних обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема лімітів щодо сум здійснення операцій із використанням платіжних карток за кордоном.

Нагадаємо, що Національний банк продовжив поступове послаблення та уточнення обмежень на валютному ринку, запроваджених 24 лютого у зв'язку із запровадженням воєнного стану.

ТСН.ua