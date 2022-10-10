Не виїжджайте з дому і не їдьте до столиці: Кличко після "прильотів" у Києві звернувся до людей

Армія РФ вранці 10 жовтня вдарила ракетами по кількох районах Києва.
Російські ракети вразили об‘єкти в центрі міста та в Солом‘янському районі Києва.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Мер наголосив, що повітряна тривога досі оголошена, а отже триває загроза для мирних людей.
"Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває", - написав він.
Кличко закликав мешканців столиці не просто перебувати в укриттях під час тривоги, а за можливості залишатися вдома.
"Я звертаюся до всіх мешканців столиці: під час тривоги перебувайте в укриттях. У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати. Про це ж прошу і мешканців передмість - не їхати сьогодні в столицю", - наполегливо радить Кличко.
Центральні вулиці Києва, за його словами, перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.
Обстріл Києва
Російські окупанти атакували Київ вранці 10 жовтня. Під час масштабної повітряної у столиці пролунало кілька вибухів.
Очевидці повідомляють, що на місці "прильоту" в центрі просто посеред дороги горять цивільні автомобілі. Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДСНС, у результаті російської ракетної атаки є загиблі та поранені.
Після цього кияни чули ще низку вибухів, останній був близько 09:40. Його чули на Позняках, Петропавлівській Борщагівці та інших районах столиці, а також місті Вишневому на Київщині.
Тим часом всі підземні станції метро у Києві працюють як укриття. Утім, рух поїздів червоною лінією призупинено. Також тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота".
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