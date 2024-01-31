"Не вийшов з машини - прострелили коліно": український командир зробив скандальну заяву про мобілізацію

Командир 118 бригади ТрО Анатолій Стуженко вважає, що мобілізація має бути жорсткою. На його думку, працівникам ТЦК потрібно надати більше повноважень щодо військовозобов'язаних.

Таку скандальну заяву український командир зробив в одному із інтерв'ю.

Окрім того, він образив гідність українських жінок, які також захищають Україну від ворога. Оскільки, на його думку, хто "ходить у спідниці", той не може служити в армії.

"Ми дограємося у демократію до такого стану, що нас, військових, незабаром будуть ногами штурхати. Повинно так: не вийшов із машини - прострелили коліно. Якщо тебе зупинили і кажуть: Тільки так! Інакше ми не переможемо. Жорстока мобілізація. Якщо ти не можеш - приходиш і відверто кажеш: "Я краще одягну спідницю. Я буду ходити в спідниці, але я буду шити для військових і щось там робити. Я чоловік, але буду ходити у спідниці", - заявив він.

Нагадаємо, Кабмін вніс до Ради оновлений текст законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, відповідно до положень тексту, деякі категорії українців зобов'яжуть пройти повторну ВЛК.

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