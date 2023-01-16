"Не військова ціль": Ходжес пояснив, навіщо Пригожин хоче захопити Соледар та Бахмут

Соледар та Бахмут перебувають під постійними атаками російських військових та найманців ПВК "Вагнера" через те, що у Євгена Пригожина є певні плани на цей регіон.

Таку думку висловив колишній командувач Збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

Генерал зазначив, шо довго думав, чому саме Соледар та Бахмут зазнають постійних атак зі сторони росіян.

"Думаю, тут є символічний аспект, це майже марнославство для нього. Він, очевидно, не дбає про те, скільки людей загине. На цей момент вони ("вагнерівці") перебувають там вже 5 місяців, але досі не змогли взяти Бахмут", - заявив Ходжес.

Ходжес зазначив, що у цьому регіоні є багато соляних та гіпсових шахт.

"Пригожин навіть говорив про забезпечення там ресурсів. Але не знаю, чи буде приємно родинам тисяч загиблих знати, що справжньою метою Пригожина було не стратегічно важливе перехрестя, а гіпсові шахти. Думаю, вся ситуація навколо Бахмуту показує відсутність узгодженості російської операції. Я не думаю, що Пригожин отримує накази від Суровікіна, точно не отримує накази від генерала Герасимова. То хто відповідальний? Вони не мають узгодженого плану. Вони, на щастя, досі не зрозуміли і не покращили усі інституційні недоліки, які виявилися в лютому та березні", - заявив генерал.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російський олігарх Євген Пригожин набрав у свою ПВК "Вагнер" понад 38 тисяч російських зеків. Вже 77% з них ліквідовано.

Крім того, ми раніше інформували, що на думку військового експерта Олега Жданова, Пригожину важливо захопити Донецьку область через власні інтереси. Олігарх нібито хоче контролювати соляні та гіпсові шахти поблизу Бахмута на Донеччині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.