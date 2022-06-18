"Не вміщаються всі охочі": Арестович заявив про масовий приплив бійців до легіону "Свободу Росії"

"Не вміщаються всі охочі": Арестович заявив про масовий приплив бійців до легіону "Свободу Росії"

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що за останні кілька днів стався різкий, масовий приплив росіян, які хочуть воювати на боці України, долучившись до легіону "Свобода Росії".

Арестович зауважив, що наразі йдеться вже про розширення легіону, "тому що не вміщаються всі охочі".

Про це він розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 18 червня.

"У нас великий приплив до легіону "Свобода Росії", стрибкоподібний притік. Уже – за кілька сотень людей (входять до складу легіону – ред.). Просто стрибок стався десь на 250 осіб протягом цих кількох днів. Раптово так – клац і все. Це росіяни, які добираються через треті країни із Росії. Буквально за кілька діб так хлоп – і масовий приплив", – сказав радник голови ОП.

"По-друге, вже йдеться про те, щоб дублювати підрозділ, розширювати його, тому що не вміщаються всі охочі", – додав Арестович.

Нагадаємо, що до складу легіону "Свобода Росії" доєднався колишній віце-президент російського "Газпромбанку" Ігор Волобуєв.

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