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"Не вщухає терор": росіяни з важкої артилерії обстріляли міста та села Дніпропетровщини (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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"Не вщухає терор": росіяни з важкої артилерії обстріляли міста та села Дніпропетровщини (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Окупанти продовжують терор Нікопольщини.

Російські окупаційні війська в ніч проти 22 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Найбільше від окупантів дісталося місту Марганець - там росіяни розбили ліцей, насосну, адмінбудівлю і підприємство. 

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

"Не вщухає терор Нікопольщини. Росіяни тричі за ніч обстріляли район з важкої артилерії. Під прицілом - Марганецька громада. У міста та села ворог відправив понад 30 снарядів. Люди не постраждали", - написав він.

Керівник області зазначив, що найбільше обстріляли росіяни сам Марганець. Там у результаті обстрілів РФ понівеченi ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу, адміністративна будівля. 

У селі поряд снаряди пошкодили лінію електропередач. Півтисячі родин лишилися без світла. Аварійні бригади уже ліквідовують наслідки атаки. 

"В інших населених пунктах громади наслідки атак ще з’ясовуються.  Решта районів областi мали тиху ніч. Без тривог і прильотів. І на цю хвилину спокійно", - підсумував Резніченко.

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни також атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії. Внаслідок російських атак є руйнування.

Крім того, напередодні, 21 січня, війська РФ, використовуючи РСЗВ та ствольну артилерію, здійснила обстріли Марганецької ТГ. У результаті атак одне з підприємств зазнало руйнування.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1802
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