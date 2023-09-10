"Не все в руках Російської Федерації": Буданов зробив цікаву заяву про війну

Під час російсько-української війни були застосовані всі типи озброєнь.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає "Укрінформ".

Зі слів Буданова, "війна не пішла на користь путінському режиму: економіка не витримує, це – факт. Фінанси тримаються на запасах, а військова міць сильно втратила за час війни. Професійна армія, в загальному розумінні, закінчилася минулої осені. Нині вони воюють мобілізованими. Виробництво нової зброї і техніки на абсолютно недостатньому рівні".

Крім того, він вважає, що це перша війна, де були використані абсолютно всі види озброєння.

"Про яку ескалацію можна говорити, якщо задіяні абсолютно всі типи озброєнь: від підводних човнів до стратегічних бомбардувальників. Потрібно змінити логіку: не все в руках Російської Федерації, і не все в руках інших гравців на світовій арені, щось залежить і від нас", – додав Буданов.

Раніше Буданов повідомив, що війна в Україні, за його даними, триватиме недовго.