"Не всі російські танки глохнуть, і не всі солдати тікають": Зеленський заявив, що не варто недооцінювати окупантів

"Не всі російські танки глохнуть, і не всі солдати тікають": Зеленський заявив, що не варто недооцінювати окупантів

Водночас президент наголосив, що загарбників не варто боятися.

Багато разів траплялося таке, що російська техніка виходила з ладу. А у перехоплених СБУ розмовах окупантів з рідними, загарбники зізнаються, що готові втекти з поля бою.

У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський наголосив, що не варто недооцінювати окупантів.

"Багато хто любить зловтішатися з окупантів, тролити їхні провали, рівень підготовки їхніх солдатів та сумнівну якість "новітньої" російської техніки, яка була розроблена за останні 20 років і поступається радянським зразкам. І це правильно. Це справедливо. Але водночас ми маємо розуміти, що не всі російські танки глохнуть у полі. Не всі солдати ворога просто втікають із поля бою. І не всі вони строковики, які не вміють нормально тримати зброю в руках", - наголосив Зеленський.

Водночас, президент додав, що ворога не варто боятися. Натомість варто бути впевненим в українських солдатах, які гідно дають відсіч окупантам.

"Це не означає, що ми маємо їх боятися. Це означає, що ми не маємо применшувати заслуг наших бійців, нашої армії", - прокоментував Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 48-го дня війни Росії проти України

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