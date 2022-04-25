Не всі учасники територіальної оборони зможуть отримати статус учасника бойових дій

Відповідно оновленого законодавства не всі добровольці-учасники територіальної оборони отримують статус учасника бойових дій та відповідні цьому статусу соціальні пільги. Хто саме може претендувати на такий статус - в матеріалі ТСН.ua

15 березня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким добровольці територіальної оборони могли визнаватися учасниками бойових дій, ветеранами війни або ж особами з інвалідністю внаслідок війни. Згаданий закон про надання добровольцям права на отримання статусу учасника бойових дій приймався в той час, коли ніхто не знав, де відбуватимуться бойові дії. Посвідчення УБД могли отримати усі добровольці.

Зараз питанням присвоєння статусу УБД буде займатися спеціальна комісія з представників відомств сектору безпеки та оборони, надавати статус будуть лише тим, хто брав безпосередню участь у бойових діях.

Міністерство у справах ветеранів України постійно працює над оновленням системи соціального захисту військових та їхніх родин. Згідно з повідомленням міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної отримати статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії від держави зможуть ті громадяни у складі бригад територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, які брали участь у бойових діях. Тож якщо учасник територіальної оборони проходив службу в місцях, де не було бойових дій, статус учасника бойових дій він отримати не зможе.

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