Не встиг утекти: подробиці потоплення російського ракетного катера “Івановець”

Ціллю атаки було не ураження, а саме повне знищення бойового корабля Чорноморського флоту РФ.

Російський ракетний катер “Івановець”, який було потоплено морськими дронами біля захищеної військово-морської бази Чорноморського флоту РФ на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму, не встиг набрати швидкість, щоб утекти від ударів.

Про це написав у своєму дописі в Telegram військовий оглядач Юрій Бутусов, аналізуючи опубліковане української військовою розвідкою відео.

За його словами, під час спецоперації ГУР Міноборони морські дрони підрозділу Group 13, які наводилися на ціль через космічний сателіт, вперше в історії воєн знищили бойовий корабель, який знаходився на ходу у відкритому морі у повній бойовій готовності.

Аналітик відзначив, що ракетний катер проекту 12411, водотоннажністю до 500 тон, з екіпажом у 40 чоловік, озброєний надзвуковими протикорабельними ракетами «Москіт» П-270, очевидно, здійснював бойове патрулювання та оборону бази.

Розвідка росіян не помітила підхід групи із щонайменше п’яти дронів. Загрозу візуально виявив екіпаж бойового корабля, але було запізно — катер, який міг розвинути швидкість понад 30 вузлів і просто втекти від дронів, зробити цього не встиг.

Росіяни також не встигли відкрити вогонь із 76-мм зенітно-артилерійської установки АК-176, яка перебувала у похідному положенні, чи привести до бою дві 30-мм зенітно-артилерійські установки АК-630, які здатні вести щільний вогонь по рухомих цілях на ближніх відстанях.

По дронах було відкрито кулеметного-автоматний вогонь з близької відстані черговою вахтою. Однак через малі габарити, швидкість та маневрування дронів росіянам їх вразити не вдалось.

Перший український дрон вдарив у корму катера з правого борту, щоб вивести з ладу гвинти. Саме тому катер не зміг розвинути повну швидкість, хоча й не зупинився. Другий дрон також вразив гвинти, але вже з лівого борту. Цими двома ударами катер був надійно позбавлений ходу та маневру.

Після цього, відзначив Юрій Бутусов, російський корабель грамотно добили. Третій дрон вдарив в середину корпусу під ракетними установками “Москіт”, спричинивши велику пробоїну у лівому борту.

“Івановєц” на дні: нова спецоперація ГУР

“Відео з цього дрону не показане. Але результати влучання видно з камери четвертого дрона, який оператор спрямував прямо у вирву від третього дрону у те саме місце”, - написав оглядач.

Саме вибух від четвертого дрону став для корабля фатальним.

“Внаслідок удару здетонували чотири ракети “Москіт”, повна маса яких складає 4 тони кожної. Ракетний катер “Івановець” буквально розлетівся на шматки, шансів для порятунку у екіпажу майже не було”, - наголосив Бутусов.

На думку оглядача, ціллю атаки було не ураження, а саме повне знищення корабля, для чого й було залучено групу морських дронів.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав перелік кораблів Чорноморського флоту, які Росія втратила від 24 лютого 2022 року.

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