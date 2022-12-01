"Не встигли": Арестович пояснив, чому Росія вже не захопить Бахмут і Донецьку область

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Росія не зможе захопити Бахмут ы Донецьку область.

Про це він сказав 1 грудня під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"На цій ділянці вони намагаються виконати політичну мету та захопити Донецьку область. Проте це - нереально. Вони не зможуть окупувати навіть Бахмут та Авдіївку. Але вони дуже стараються. Вони хотіли окупувати ці міста, поки наші сили звільняли Херсон, але не встигли. Ті гори трупів, які вони викладали - це була гонка на швидкість. А про взяття Донеччини - це нереально. Росія не може вирішити питання із захоплення Донеччини. Вони втратили ініціативу. Вони три доби сперечаються, чи взяли вони Курдюмівку. І це смішно, бо вони вже кілька днів сперечаються: взяли вони чи ні селище. Це свідчить про те, що Росія не може виконати завдання, які вони ставили перед собою", - сказав Арестович.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Російські терористи намагаються наступати на Бахмутському напрямку та цілодобово обстрілюють місто і позиції ЗСУ. Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що там зараз тривають найзапекліші бої.

Раніше Олексій Арестович повідомляв, що росіяни хочуть повторити у Бахмуті те ж, що було в Сєвєродонецьку, взявши ЗСУ в часткове оточення, проте на його думку, це - неможливо.

Генштаб 1 грудня повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує зосереджувати свої основні зусилля на проведенні наступальних операцій. Об'єкти в районах Серебрянки, Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Залізного та Нью-Йорка Донецької області потрапили під вогонь танків та артилерії.

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