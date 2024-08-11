Не встигли втекти: ЗСУ на Курщині захопили у полон "дефіцитних" кадирівців (відео)

Кадирівці – дуже цінний обмінний фонд, адже їх РФ забирає у першу чергу і за "вигідним курсом".

У Курській області бойовики кадирівського батальйону "Ахмат" не встигли накивати п'ятами, як вони це роблять завжди при наближенні ЗСУ, і потрапили у полон.

Відео було опубліковане у Telegram-каналі проєкту для здачі росіян у полон "Хочу жить".

За інформацією пабліка, рейдові групи наловили цих кадировців глибоко в тилу від кордону. Кадировці розповіли, що намагалися втекти, щоб уникнути попадання в полон.

Не встигли втекти: у Мережі з'явилося відео з полоненими кадирівцями

"Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці "Ахмата" в полон не здаються. Ну, зазвичай так, оскільки сидять у тилу, але в Курській області ситуація розвивалася динамічно, а ці бойовики "Ахмата" навіть не намагалися чинити опір. Як показує досвід колишніх обмінів, це дуже правильне рішення, оскільки російські переговорники з обмінів кадирівців забирають найперше", – йдеться в повідомленні.

"Полонених у Курській області реально дуже багато. Є навіть кадировці. Це добре, тому що їх завжди міняють насамперед і за вигідним курсом. На відміну від нікому не потрібних дурнів із російської глибинки і тим більше мобіків із "ЛДНР", яких не забирають із весни 2022 року, більше двох років", – зазначив український журналіст Денис Казанський.

Нагадаємо, російський строковик з Курщини здав ЗСУ позиції кадировців, які його ґвалтували. Інший строковик розповів, що нібито кадирівцям їхнє командування наказало не гинути марно і тікати, бо за Курську область мають помирати "рускіє".

Ще одного строковика, який говорив правду про богузство бойовиків "Ахмат", кадирівці викрали і примусили вибачатися на камеру.

Раніше повідомлялося, що у Курській області до полону потрапило багато росіян, серед них — строковики.

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