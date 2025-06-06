Операція "Павутина" викрила слабке місце Росії — Портников пояснив, у чому воно

Віталій Портников / © ТСН.ua

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Українська операція “Павутина”, внаслідок якої були уражені стратегічні російські бомбардувальники, насправді завдала Кремлю набагато серйознішого удару, ніж втрата авіації.

Про це заявив журналіст і публіцист Віталій Портников.

“На сам перебіг війни це, звісно, серйозно зараз не вплине поки що. Але на перспективу війни це вплине дуже серйозно”, — пояснив він.

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За його словами, головне потрясіння для Росії — не знищені літаки, а усвідомлення того, що українські спецслужби здатні діяти всередині Росії непомітно і протягом тривалого часу. Саме це ставить під сумнів ефективність російських спецслужб.

“Українські спеціальні служби можуть проводити операцію в тилу ворога на території Росії — і жодна людина не повідомила про це російських чекістів. Це означає, що контроль спецслужбами втрачено остаточно”, — наголосив Портников.

Аналітик підкреслив, що це розкриває головну вразливість РФ у довгостроковій перспективі: в умовах багаторічної війни Кремль не може більше почуватися в безпеці навіть у власному тилу.

“Ти можеш вести багаторічну війну на виснаження. Але тут виявляється, що ти можеш зустрітися з небезпекою, якої не передбачав”, — додав він.

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Раніше в Мережі з’явився перший супутниковий знімок після атаки дронами СБУ по російській військовій авіабазі “Бєлая”. Він підтверджує ураження літаків Ту-95МС та Ту-22М3.