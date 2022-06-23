"Не вважають за людину": Арестович втрапив у скандал через заяву про українських захисниць

"Не вважають за людину": Арестович втрапив у скандал через заяву про українських захисниць

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович втрапив у скандал через заяву про жінок-воїнів.

Арестович заявив, що "жінка в армії - це жах", бо вона є об'єктом сексуальних бажань.

Про це він розповів в ефірі проєкту "Ісландія".

"Жінка в армії – це просто жах. По-перше, тебе не вважають за людину насправді. По-друге, це проблеми гігієнічного характеру. Потім тебе намагаються зробити об'єктом сексуальних домагань. Це упереджене ставлення, яке тягнеться ще відколи жінок не пускали на Запорізьку Січ", — сказав він.

Нагадаємо, Арестович заявив, що ставиться до ЛГБТ, як до людей із девіаціями — відхиленнями від норм поведінки. Радник голови ОП назвав себе консерватором та додав, що він проти пропаганди.

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