Не виходять на зв’язок - у 125-й бригаді заявили про зникнення без вісти підрозділів на Запорізькому напрямку

У ЗСУ розповіли щодо ситуації зникнення військових після боїв під Полтавкою та Ольгівським.

ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Командування 125-ї окремої важкої механізованої бригади Збройних сил України оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з ситуацією, що склалася навколо військовослужбовців, які не виходять на зв’язок після виконання бойових завдань на Запорізькому напрямку.

Про це вони написали на Facebook.

У повідомленні бригади зазначається, що підрозділи, які діяли поблизу населених пунктів Полтавка та Ольгівське, перебували в оперативному підпорядкуванні іншого військового формування та виконували завдання за розпорядженнями його командування.

Як зазначили в бригаді, наразі військовослужбовці підрозділів вважаються такими, що зникли безвісти, поранені або загинули.

«Командування 125-ї окремої важкої механізованої бригади не було залучене до планування або управління бойовими діями на зазначеній ділянці фронту і не мало повноважень змінювати прийняті рішення», — йдеться у заяві.

У бригаді повідомили, що з’ясування обставин подій визначено пріоритетним завданням. Перевірка та уточнення інформації тривають у взаємодії з відповідними структурами та службами.

Для забезпечення зв’язку з родинами військовослужбовців — загиблих, зниклих безвісти або поранених — найближчим часом буде налагоджено постійну комунікацію з відповідальними підрозділами.

Також 4 листопада о 10:00 відбудеться онлайн-зустріч командування бригади з родинами військових на платформі Google Meet. До участі будуть залучені представники психологічної, юридичної, медичної, фінансово-економічної служб, а також підрозділів тилового забезпечення та цивільно-військового співробітництва.

Для отримання додаткової інформації діє гаряча лінія відділення цивільно-військового співробітництва за телефоном 098 718 1512 (щоденно з 09:00 до 18:00).

«Командування бригади усвідомлює емоційний стан родин військовослужбовців та робить усе можливе для встановлення достовірних обставин подій і надання повної інформації», — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наразі обговорюються шляхи подолання проблеми з самовільним залишенням частини (СЗЧ).

