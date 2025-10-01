ТСН у соціальних мережах

Війна
77
«Не випадковість, а кропітка робота»: у ЗСУ розповіли про збиття російського гелікоптера FPV-дроном

Знищення російського гелікоптера Мі-8 стало результатом кількаденного спостереження та планування, а не випадковості.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
ЗСУ знищили черговий гелікоптер Мі-8

ЗСУ знищили черговий гелікоптер Мі-8 / © Associated Press

Перед тим як збити російський вертоліт Мі-8 FPV-дроном, українські військові з батальйону безпілотних систем «Хижаки висот» провели тривалу підготовку та ретельну розвідку.

Про це в прямому етері телеканалу «Еспресо» розповів старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак.

«Так, справді, цей Мі-8 збили бійці нашої бригади. Конкретно — перший батальйон безпілотних систем „Хижаки висот“. А ще точніше — екіпаж із позивним „Балтика“», — зазначив офіцер.

За його словами, оператори здійснили кілька спроб знищити цей гелікоптер, перш ніж їм вдалося реалізувати задум.

«Росіяни заявляють, що екіпаж Мі-8 вижив. Але кожен, хто бачив відео, особливо те, яке вони самі виклали, розуміє: шансів у них не було. Це точно не випадковість. Наші хлопці тривалий час відстежували цей борт, проводили розвідку і виявили закономірність у його польотах. Вони розрахували маршрут і орієнтовний час виходу в небо», — пояснив Мишак.

Він додав, що хоча елемент везіння теж був, успіх операції забезпечили насамперед системна підготовка та професіоналізм українських військових.

«Раніше кілька разів намагалися збити цей Мі-8. Але цього разу все склалося так, як треба. Удача приходить до тих, хто добре готується й володіє майстерністю», — підсумував офіцер.

Раніше повідомлялося, що Українські бійці знищили черговий гелікоптер Мі-8 РФ. Вражає, що це вдалося зробити FPV-дроном.

Ми раніше інформували, що розвідники ГУР уразили вертольоти Мі-8, вартість яких оцінюється в мільйони доларів, а також військовий буксир, що суттєво обмежило боєздатність елітного підрозділу РФ.

