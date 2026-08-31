«Не витрачати величезну кількість дронів»: експерт назвав найвразливіші місця РФ

Пожежа на російському НПЗ / © Fire Point

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Україні не варто робити ставку виключно на кількість запущених по Росії дронів.

Про це заявив авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в етері Фабрики новин.

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За словами експерта, сама по собі велика кількість безпілотників не гарантує необхідного результату. Він навів приклад операцій у Криму, де, за його оцінкою, спочатку уражали засоби ППО, а вже після цього переходили до інших об’єктів.

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«Можна передавити силою будь-що, кількістю, але для нас в умовах ударів по наших підприємствах, виробниках — це не той шлях. Правильно робили з Кримом — там спочатку вибивали ППО, а потім вже займалися об’єктами господарювання, військовими частинами, позиціями зенітних комплексів», — сказав Романенко.

Він пояснив, що серед цілей можуть бути різні елементи російської системи протиповітряної оборони.

«Оскільки немає радару — це ціль. Пускова установка — це ціль, якась транспортно-заряджаюча машина — це теж ціль. Вона нічого без наведення радару не може», — зазначив авіаексперт.

На думку Романенка, зараз Україні насамперед варто звертати увагу на райони, де російська ППО має найменше можливостей для захисту об’єктів.

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Водночас він визнав, що проведення таких операцій є складним завданням, адже під час ударів використовуються не лише безпосередні засоби ураження.

«Хоча загалом ці операції все ж таки досить складні, ми запускаємо не просто крилаті ракети, вони супроводжуються і імітаторами і цілями, і дроновими імітаторами…» — пояснив експерт.

Романенко закликав зосереджувати ресурси передусім на найбільш вразливих об’єктах, а не витрачати значну кількість дронів на добре захищені райони.

«Зосереджуватися потрібно на найвразливіших об’єктах. Не витрачати величезну кількість дронів на Москву і, скажімо, область в тих місцях, де вона активно захищена», — наголосив він.

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Експерт також звернув увагу на російські міста, які, за його словами, досі не були повністю уражені українськими ударами.

«Є багато міст, ми ще повністю не вибили ані Белгород, ані Курськ, ані Брянськ», — резюмував Романенко.

Раніше повідомлялося, що у Бєлгороді сталося кілька прильотів ракет біля телевежі та дим у районі місцевої ТЕЦ.

Ми раніше інформували, що росіяни суттєво змінили тактику повітряного терору і роблять ставку на швидкісні реактивні безпілотники, які складніше перехопити.

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