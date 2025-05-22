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- Категорія
- Війна
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Під Скадовськом вибухнуло авто з російськими офіцерами: не вижив ніхто
В УАЗ Patriot перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу «ахмат» ― не вижив жоден.
Під тимчасово окупованим Скадовськом на Херсонщині вибухнуло авто з російськими офіцерами.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.
«Четверо „кадировців“ із „зірочками“ вибухнули під Скадовськом. 20 травня 2025 року між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Patriot. Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу „ахмат“ ― не вижив жоден», — йдеться у повідомленні.
У ГУР зазначили, що після першого вибуху машини з «кадировцями» було чутно повторний гуркіт ― здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники.
«ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», — йдеться у повідомленні.
У березні сталася схожа історія — у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами.