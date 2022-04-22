"Не взяли ні Рубіжне, ні Попасну": голова Луганської ОВА заперечив "успіхи" російських окупантів

"Не взяли ні Рубіжне, ні Попасну": голова Луганської ОВА заперечив "успіхи" російських окупантів

Сергій Гайдай спростував фейки російського Міноборони.

На Луганщині російським загарбникам не вдалося прорватися ні в Рубіжному, ні в Попасній.

Про це в соцмережах повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“В Рубіжному не прорвалися…як і в Попасній)) не вірте сєпарським писакам”, - написав він на своїй Facebook-сторінці.

Раніше Гайдай повідомляв, що загарбники контролюють близько половини міста Попасна, з якого депортують людей до окупованого Первомайська.

Голова Луганської ОВА також зауважив, що від початку російського вторгнення у Попасній загинуло понад 100 людей. В місті досі залишається понад 2,5 тисяч мешканців.

Взяття Рубіжного Сергій Гайдай заперечував ще раніше, нагадавши, що про “визволення” цього населеного пункту російські пропагандисти повідомляли аж тричі.

"Вперше цей населений пункт перейшов під контроль загарбників 1 березня. Потім 18 березня російська пропаганда знову прозвітувала про "звільнення" Рубіжного і навіть його "зачистку" від ЗСУ. Проте 20 березня ми цю інформацію спростували", - зауважив він.

Нагадаємо, у середу, 20 квітня, Сергій Гайдай зазначив, що не було величезної навали російських окупантів в Рубіжному та Попасній.

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