"Не йдуть напролом": Жмайло розкрив, як Росія намагається взяти Покровськ у кільце

Покровськ / © Getty Images

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Покровськ, Костянтинівка й Куп’янськ залишаються головними точками напруги на фронті — ворог не штурмує в лоб, а намагається оточити та зірвати логістику.

Про це заявив військовий експерт Дмитро Жмайло в ефірі Еспресо.

За його словами, на Покровському напрямку ситуація загострюється: росіяни зосередили там понад 100 тисяч осіб і ведуть наступ не фронтально, а через спроби оточення зі східного боку.

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“Ворог вирішив не штурмувати Покровськ у лоб. Поодинокі ДРГ дійсно просочувались у місто, але, за словами військових, зачистка була успішною. Натомість росіяни намагаються обійти місто зі сходу — в районі Родинського, на північний захід від Мирнограда”, — зазначив Жмайло.

За його оцінкою, ціллю окупантів є вихід до населених пунктів Шевченко й Новоолександрівка з подальшою спробою оточити Покровсько-Мирноградську агломерацію та змусити українські сили залишити позиції.

Також загрозливою виглядає ситуація навколо Костянтинівки. Ворог намагається тиснути в районі Яблунівки, просувається з Торецька, а також не залишає спроб прорватися у напрямку Часового Яру.

“Там ворогу найскладніше — ми контролюємо західну частину Часового Яру, що блокує рух. Водночас обидві сторони зосередились на боротьбі за логістику. Сьогодні важче провести ротацію чи доставити БК, ніж втримати самі позиції — дрони працюють цілодобово”, — пояснив експерт.

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Щодо Куп’янська, Жмайло зазначив, що ситуація залишається напруженою, хоча темпи просування росіян там найнижчі серед трьох критичних напрямків.

“Росіяни не зайшли в Куп’янськ, а намагаються обійти місто із заходу, створюючи загрозу для нашого угруповання на схід від Осколу. Але через постійні удари по їхній логістиці через річку, темпи накопичення сил у цьому районі дуже низькі”, — сказав він.

Експерт також додав, що в районі Сумщини та Запорізького напрямку тривають українські контратакувальні дії. На Вовчанському напрямку росіяни змогли просунутись лише в районі лісництва.

“Шанси встояти в нас однозначно є. Проте найближче загострення варто очікувати влітку саме на Покровському напрямку. Бої за Костянтинівку, ймовірно, почнуться восени. А от ситуацію на Куп’янському напрямку передбачити найважче”, — підсумував Жмайло.

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Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов російські війська намагаються розвинути наступ на Покровському напрямку в Донецькій області за рахунок чисельної переваги.