"Не є ймовірним сценарієм": в МАГАТЕ переконані, що атака Росії на ядерний реактор в Україні неможлива

"Не є ймовірним сценарієм": в МАГАТЕ переконані, що атака Росії на ядерний реактор в Україні неможлива

В організації кажуть, шо РФ нібито чітко каже про те, що будь-який напад на ядерний об’єкт суперечить міжнародному праву.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 1 квітня заявив, що з наступного тижня організація почне допомагати Україні у збереженні безпеки ядерних установок, зокрема й чорнобильської.

Про це пише CNN.

За інформацією видання, після поїздок до України та Росї, де Гроссі відвідав найближчі до зони бойових дій ядерні реактори, він сказав, що операції продовжуються "задовільно".

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Атака на ядерний реактор "не є ймовірним сценарієм", і "ядерні об'єкти не були цілями", сказав гендиректор МАГАТЕ. Він розповів, що в полі зору ядерного реактора стався випадок, що викликає занепокоєння, додавши, що це була перестрілка, ймовірно, обстріли, спрямовані на адміністративну будівлю.

"Будь-який напад на ядерний об’єкт суперечить міжнародному праву. Я думаю, що всі, включно з Росією, дуже чітко про це говорять. І довіра чи відсутність довіри – це, звісно, ​​об’єктивне. Ми будемо (робити) все можливе, щоб запобігти цьому", – сказав Гроссі.

Щодо інформації про опромінення російських військових на Чорнобильській АЕС, гендиректор МАГАТЕ сказав, що агентство зв’язалося зі своїми російськими колегами для отримання додаткової інформації.

"У загальних рисах я б сказав, що рівень радіації навколо Чорнобильської АЕС низький", – додав Гроссі.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська захопили Чорнобильську зону. Там вони вирили окопи в радіоактивному "Рудому лісі", який вважається настільки небезпечним, що туди не пускають навіть працівників ЧАЕС.

31 березня стало відомо, що окупанти залишили територію ЧАЕС та Славутича.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі прибув до України

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