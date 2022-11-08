Не з Путіним, який "може не дожити до кінця цієї війни": в ОП назвали, з ким будуть вести переговори з РФ

В Офісі президента наголосили, що Україна ніколи не була проти переговорів із країною-агресоркою Росією. Після виходу на кордони 91-го року Україна буде вести перемовини не з військовим злочинцем Володимиром Путіним, а з новим керівництвом Росії.

Про це сказав радник ОП Олексій Арестович у розмові із російським правозахисником, адвокатом, журналістом Марком Фейгіним.

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"Позиція дуже проста. Ми ніколи не були проти переговорів. Я повторю, ми не будемо вести переговори з Путіним, міжнародним військовим злочинцем. Ми підозрюємо, що він не доживе до кінця цієї війни - фізична чи як політична фігура. А чого з трупами вести переговори. Щодо РФ, ми не відмовлялися, просто у нас є умови", - зазначив він.

Арестович вкотре перерахував українські умови, озвучені російській владі неодноразово:

Виведення всіх російських військ з території України на кордони 24 серпня 1991 року.

Покарання військових злочинців.

Виплата репарацій.

Гарантії неповторення агресивної війни з боку РФ.

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Переговори РФ та України

На тлі поразок на фронті в Росії знову заговорили про відновлення процесу переговорів з Україною. До 24 лютого Київ неодноразово закликав РФ до дипломатичного вирішення військового конфлікту, однак там відмовляли. Заяви до заклику відновити переговори почали лунати і від західних лідерів.

Так, президент Франції Еманнуель Макрон заявив, що Україна та Росія повинні повернутися за стіл переговорів. Утім, згодом додав, що "мир в Україні можливий тоді, коли це вирішать українці".

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що час, коли потрібно буде починати переговори з Росією, буде вирішувати Україна. У США наголосили, що переговори повинні початися лише на умовах України.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що можливість діалогу може бути лише тоді, коли окупанти вийдуть з українських територій. Це ж вкотре 7 листопада нагадав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Росією, але для цього потрібно вивести окупаційну армію з території України.

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