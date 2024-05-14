Не за місяць: журналіст уточнив свою заяву про терміни постачання F-16 Україні від Данії

Журналіст видання Die Zeit Йорг Лау 13 травня заявив, що перші західні винищувачі F-16 від Данії з'являться в Україні протягом місяця. Він процитував слова премʼєр-міністерки Данії Метте Фредеріксен.

Проте згодом він опублікував новий пост у соцмережі Х і уточнив, що винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяців, а не місяця.

Йорга Лау також перепросив за неточну інформацію, опубліковану раніше.

"Прем'єр-міністерка Данії мала намір оголосити F-16 в Україні протягом МІСЯЦІВ (а не місяця), щойно уточнило джерело. Перепрошую", - йдеться у його дописі.

Уточнений пост у соцмережі Х журналіста Йорга Лау

Нагадаємо, Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16 (відео).

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