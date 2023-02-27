Не за планом РФ: у ISW розповіли про важкий вибір, з яким зіткнеться Путін 2023 року

Диктатор Росії Володимир Путін, який розпочав війну проти України, від травня 2022 року намагався уникнути наказу про примусову мобілізацію, розраховуючи на "добровольців". Проте кампанія так званої добровільного вербування провалилася.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

У травні 2022 року Росія почала вичерпувати боєздатні сили і військове команду вання окупантів почало відчувати значну нестачу живої сили. Тоді ж р осійські війська почали відступати зі своїх позицій навколо міста Харкова і припинили наступ на лінії Ізюм-Слав'янськ.

"Нездатність російських військ продовжувати наступ як на Сєвєродонецьк-Лисичанськ, так і на Слов'янськ показала серйозні обмеження російської бойової потужності. Російські ветеранські спільноти, мабуть, дійшли такого ж висновку і закликали Путіна та Міноборони Росії негайно оголосити часткову мобілізацію", – вважають в ISW.

Путін, ймовірно, відхилив заклик щодо примусового призову в запас через те що воно, на його думку, могло б викликати невдоволення в суспільства – однак дозволив більш активно вербувати на фронт "добровольців". Диктатор РФ просигналізував про це рішення, знявши 28 травня 2022 року верхній віковий ценз для служби за контрактом, що розширило б резерв так званих добровольців.

Крім того, він безпосередньо налагодив комунікацію з російськими військовими блогерами та військкорами. Натомість блогери дедалі частіше критикували російське Міноборони за те, що окупанти зазнають невдачі на фронті і несуть великі втрати.

"Путін і його рупори продовжували проштовхувати наратив про те, що російська "спеціальна військова операція" в Україні була обмеженою кампанією, яка не вплине на широку російську громадськість, встановлюючи інформаційні умови для запобігання, а не сприяння примусовій мобілізації", - кажуть в Інституті.

ISW також зазначив, що Путін дедалі більше терпить блогерів, незважаючи на їхню різку критику російського військового командування та хід війни, за їхню здатність вербувати добровольців.

" Кремль, наприклад, терпів і продовжує терпіти колишнього російського офіцера Ігоря Гіркіна, який прямо критикує Путіна та його адміністрацію, ймовірно, через зв’язки Гіркіна з терористичними "ДНР" і "ЛНР", які дали додаткових окупантів для війни", - йдеться в повідомленні.

На думку ISW, звільнення українською армією окупованих територій Харківщини у перші тижні вересня 2022 року дали чітко зрозуміти Путіну, що "спеціальна воєнна операція" йде зовсім не за його планом. Невдовзі після українського контрнаступу Путіну довелося оголосити так звану "часткову" мобілізацію в РФ.

Фахівці з Інституту вивчення війни вважають, що тоді Путін і зрозумів, що окупантів недостатньо для проведення наступальних операцій, які він запланував.

"Путін, ймовірно, визнав, що примусовий призов у ​​резерв не зможе своєчасно усунути розрив між потребами російських сил і наявною живою силою, і тому дав ПВК "Вагнер" можливості для розширення вербування зеків", - додають аналітики.

В ISW вказали на я вні зусилля Путіна підготувати російський народ до "тривалої" війни, але наголосили, що диктатор РФ може опинитися перед іншою дилемою після чергової чи двох хвиль призову в запас, оскільки кількість резервістів, які підходять для бойових дій на передовій, обмежена.

"Привид безмежної російської робочої сили (мобілізованих) - це міф. Путін уже був змушений зробити складний і неоптимальний вибір, щоб компенсувати жахливі втрати, які його війна завдала російській армії, і він зіткнеться з таким же важким вибором у 2023 році, якщо наполягатиме використовувати військову силу, щоб нав’язати свою волю Україні і Заходу. Росія може мобілізувати більше окупантів, і Путін, ймовірно, зробить це, а не здасться. Але витрати Путіна та Росії на заходи, які йому, ймовірно, доведеться вжити на цьому етапі, почнуть швидко зростати", - підсумували в фахівці.

Раніше у розвідці Німеччини заявляли, що у Росії можуть мобілізувати ще мільйон людей, тобто подальший мобілізаційний потенціал країни-агресорки становить резерв до мільйона чоловік, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне.

Тим часом українські воїни за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів.

Як повідомлялося, мобілізовані росіяни з Іркутської області, яких відправили воювати на Донбас під керівництвом командирів із “ДНР”, пожалілися Путіну на “беззаконні та злочинні” накази командування.

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