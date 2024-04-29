"Не забезпечує у необхідному обсязі військової логістики": Плетенчук про стан Кримського мосту

Після пошкоджень Кримського мосту він досі не виконує свої функції у повному обсязі. Тому у Силах оборони не виключають повторного завдавання вогневих уражень по незаконній конструкції.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук.

"Міст станом на зараз не забезпечує у необхідному обсязі військової логістики. Якщо ще машинами ним можна їздити, навіть військовими вантажівками, то повноцінний залізничний склад, навіть цистерни з пальним, на Тамані стоять місяцями. Їх не пропускають на міст, тому що нема впевненості в російських окупантів, що цей міст витримає після того, як зазнав пошкодження внаслідок спільної операції СБУ і ВМС", — сказав він.

Він також нагадав, що у нас позиція загальнодержавна, спільна, яку озвучив президент — ця споруда там абсолютно зайва.

"Поки що це все розглядається росіянами як жарти, але місцеві маклери вже давно жаліються, що впали продажі, багато об’єктів комерційної нерухомості виставляються на продаж. Люди, які мають статки, оцінюючи ризики, розуміють, що ця територія для інвестицій, м’яко кажучи, ризикована", — додав він.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що на ворогів чекають нові сюрпризи в Криму, і він не рекомендує цивільному населенню користуватись Кримським мостом.

Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Петро Черник зазначив, що Кримському мосту залишилося недовго, і це розуміють самі росіяни. Оскільки західні партнери досі не ухвалили рішення про передавання далекобійної зброї, Україна може використати і свою альтернативу для знищення мосту.

А напередодні посол Литви у Швеції та колишній очільник литовського МЗС Лінас Лінкявічюс натякнув на новий удар по Кримському мосту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський і Буданов придумали, як знищити Кримський міст: він впаде дуже скоро!