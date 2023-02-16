Пробув у полоні 333 дні: до України повернули заступника мера Енергодара, якого викрали окупанти

З російського полону 16 лютого врятували першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. Посадовець пробув у російському полоні 333 дні.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

Івана Самойдюка росіяни без причин затримали ще 19 березня 2022 року. Він відмовився співпрацювати з російськими окупантами.

"Іван Гнатович потрапив у полон ще 19 березня. Весь цей час він перебував у неволі, під постійним моральним та фізичним тиском. Але треба знати силу духу, стійкість та відданість Україні цієї мужньої людини, щоб розуміти: таких як він - не зламати!", - написав Дмитро Орлов.

Нагадаємо, 16 лютого з російського полону звільнили 100 військових та одного цивільного. Серед звільнених бійців - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. Зазначається, що з ворожого полону, зокрема, повернулися 94 оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі".

Дмитро Орлов у березні 2022 року повідомляв, що окупанти хотіли, щоб працівники міської ради співпрацювали з ними, а коли цього не сталось, то викрали Івана Самойдюка. Майже рік про долю бранця Кремля нічого не було відомо.

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