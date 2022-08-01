"Не залишають окупантам жодного безпечного місця на нашій землі": Зеленський подякував українським воїнам

Артилерія і розвідка зробили вже багато для того, щоб знизити вогневий потенціал ворога.

Українська артилерія і розвідка зробили вже багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів, – і це відчувається.

Президент України Володимир Зеленський сказав про це під час свого звернення 1 серпня.

"Хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, які руйнують російську логістику, які знищують боєзапас окупантів і які не залишають окупантам жодного безпечного місця на нашій землі", – сказав президент.

За його словами, ситуація на полі бою за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Продовжуються жорстокі бої на Донбасі, на Харківщині, продовжується боротьба за південь нашої держави...

"І також хочу подякувати зараз партнерам – усім, хто постачає Україні сучасну і ефективну артилерію, ракетні системи. Сила демократичного світу добре відчувається на полі бою в Україні цими тижнями", – додав Зеленський.

Він повідомив, що сьогодні, 1 серпня, відбулась чергова розмова у форматі Україна – Сполучені Штати – три на три – Андрій Єрмак та Джейк Салліван, Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен, Валерій Залужний та Марк Міллі.

"Це наш постійний формат, який вже дозволив зробити фундаментальний внесок у захист усього вільного світу. Скоординували наступні кроки в підтримці України", – зазначив він.

Нагадаємо, Україні вдалося прорвати блокаду портів на Чорному морі. Перший суховантаж із нашим збіжжям вирушив гуманітарним коридором з одеського порту до ліванського Триполі.

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