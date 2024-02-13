Не залишимо Україну під ногою окупанта, але нам потрібна допомога – Сирський

Олександр Сирський наголосив, що в українських воїнів вистачає і сили, і духу, і натхнення.

Збройні сили України не залишать територію України під ногою російського окупанта, але ж нам потрібна підтримка і допомога.

Про це заявив головнокомандувач Збройнихсил України Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв’ю німецькому виданню ZDF, відповідаючи на запитання, чи український народ підтримує цю війну і чи є ще сили продовжувати її.

"У нас вистачає і сили, і духу, і натхнення. Ми не можемо залишити нашу територію під ногою окупанта, але ж нам потрібна підтримка і допомога", – наголосив Сирський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повністю перезавантажив військове керівництво Збройних сил України. Звільнивши 8 лютого 2024 року із посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначивши новим головкомом Олександра Сирського, відбулися також великі кадрові зміни у командуванні Сил оборони.

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