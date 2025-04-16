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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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"Не залишимо у спокої сволоту": Зеленський пообіцяв відповідь за удар по Сумах

Росія повинна змиритися з думкою про невідворотність сили України.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що терористичний ракетний удар Росії по місту Суми, не залишиться без відповіді.

На цьому він наголосив у традиційному вечірньому зверненні в середу, 16 квітня.

За його словами, український оборонно-промисловий комплекс достатньо розвинутий для того, щоб Сили оборони України відплатили російським терористам, які вбивають мирних людей.

«Нам є чим відповідати на такі удари, і ми не залишимо просто у спокої на цій землі сволоту, яка вбиває наших людей. Ми маємо на це повне право. Це абсолютно справедливо — відповідати вбивцям так, як вони заслуговують», — зазначив президент.

За його словами, Росія повинна змиритися з думкою про невідворотність сили України.

«Справжній надійний мир може бути досягнутий саме тоді, коли реальність змусить Росію змиритися з нашими можливостями. Наші дрони, українські ракети, наша артилерія, українські снаряди, наша техніка — усе, що виробляє Україна, — захищатиме Україну, життя наших людей, нашу державу», — пообіцяв Зеленський.

Український лідер висловив вдячність більш ніж 300 тисячам українців, які працюють на оборонних підприємствах України.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ, яка 13 квітня, у Вербну неділю, завдала ракетного удару по місту Суми.

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