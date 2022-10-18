"Не завжди захопливі новини з тисячами звільнених кілометрів": Міноборони - про контрнаступ на півдні

Заступниця міністра оборони запевнила, що просування ЗСУ вперед на півдні хоч і поступово, але відбувається.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про контрнаступ ЗСУ на півдні та пояснила, чому просування відбувається не так швидко, як сподівалися багато українців.

Про це вона сказала в інтерв'ю для медіаплатформи "Ми –Україна".

Заступниця міністра щойно повернулася з півдня, де відвідала багато українських підрозділів та побувала в "епіцентрі подій".

"У нас триває загалом оборонна операція, і в межах цієї оборонної операції є наступальні дії, а є оборонні дії. Наступальні дії постійно мають бути, бо ми звільняємо свої території. Робити з цього якийсь ажіотаж не треба", – пояснює Маляр.

За її словами, у лавах російських військ, зокрема на півдні – повна деморалізація.

"Перше, що впливає – те, що вони втрачають окуповані території. Найбільше їх деморалізувала поразка у Харківській області. У них є проблеми з особовим складом. І якщо на сході це менш помітно, то на півдні це більш помітно. Попри те, що вони зібрали там великі сили і концентрувалися там саме для того, щоб не допустити просування вперед. Поступово наше просування вперед відбувається. Це не завжди захопливі новини з тисячами звільнених кілометрів, але ми впевнено просуваємося", – каже заступниця голови Міноборони.

Реакція на заяви гауляйтерів

Маляр прокоментувала заяву гауляйтера з окупованої Херсонщини Сальдо, який "попросив" Кремль допомогти "евакуювати" жителів регіону до Росії.

"Це наша тверда державна позиція, що ми будемо звільняти усі наші території. Тому навіть ті люди, які проживають на територіях, окупованих до 24 лютого (Крим і ОРДЛО), усвідомлюють це. Сама РФ це розуміє і починає укріплюватися. Тому багато росіян подумують покинути окуповані території, зокрема і Крим, і роблять це", – сказав вона.

Контрнаступ на Херсонщині: що відомо

Українська армія від початку жовтня, за даними МВС, звільнила понад 50 населених пунктів Херсонщини. У Херсонській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ біля Берислава.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що угруповання елітних військ РФ на Херсонщині опинилося на межі розгрому.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що українські військові можуть вибити російських окупантів з Херсона протягом наступних кількох тижнів.

Своєю чергою російські окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області. Загарбники почали евакуювати так звані "державні" установи.