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"Не збережемо Україну, будем воювати самі": ексвіцепрезидент США розкритикував противників допомоги Києву

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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"Не збережемо Україну, будем воювати самі": ексвіцепрезидент США розкритикував противників допомоги Києву

Фото: Associated Press

Колишній віцепрезидент США заявив, що у Республіканській партії нема місця апологетам Путіна.

Віцепрезидент в адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа Майк Пенс розкритикував противників допомоги Україні у її протистоянні російській агресії.

Про це він заявив під час свого інтервʼю каналу Fox News.

Пенс зазначив, що у Республіканській партії США не має місця для апологетів російського диктатора Володимира Путіна.

Він заявив, що наразі між США та Росією нема прямої війни, але якщо дозволити Москві знищити Україну, то далі вона обовʼязково атакує країни НАТО, а тоді вже американцям доведеться воювати з росіянами.

Також Пенс зазначив, що він не підтримує повний "карт-бланш" для України, але відмова або скорочення підтримки Києва у майбутньому може коштувати для США набагато дорожче.

"Росію підтримує Китай, а без його підтримки у Путіна можуть закінчитися гроші вже до 2024 року", — сказав політик.

На постійні ядерні погрози зі сторони Кремля Пенс назвав Путіна маленьким та залякуючим диктатором і наголосив, що США не повинні реагувати на погрози Москви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що незабаром планує поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Проте він точно не сказав, коли саме.

Крім того, ми раніше інформували, що китайський лідер Сі Цзіньпін планує вперше від початку повномасштабного російського вторгнення провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським після візиту до Москви, де він зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним.

Також раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден та премʼєрміністр Великої Британії Ріші Сунак провели зустріч у Сан-Дієго, під час якої обговорили подальшу підтримку України, а також загрози з боку Китаю.

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Дата публікації
Перегляди
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