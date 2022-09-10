"Не збирались оборонятися": генерал-майор СБУ розповів про головні помилки окупантів на Харківщині

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун розповів про помилки окупантів на Херсонщині, які зіграли на руку українським захисникам.

За його словами, росіяни на Харківщині не збиралися оборонятися, вони мали єдине завдання - захопити Харків і йти далі.

Про це колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун розповів в ефірі телемарафону.

"Окупанти не збиралися окопуватися і не влаштовували там шалених зон для можливості тривалої оборони. Тобто вони не готувалися до оборони. У них стояло завдання взяти Харків і йти далі. Друга помилка в тому, що вони черговий раз не взяли до уваги те, що Збройні сили України - це не ті Збройні сили, про які їм розказували до 24 лютого", - зазначив Ягун.

За його словами, значна кількість російських військ, які перебували на Харківщині, не очікували жодного наступу ЗСУ, адже більшість резервів було перекинуто на інші напрямки України, зокрема на Херсонський.

"Я думаю, що вони не зможуть стабілізувати фронт і підтягнути резерви. Він (фронт для окупантів - ред.) справді посипався. Велика ймовірність, що наші вийдуть не тільки на кордон Луганської області, а й почнуть звільняти північ Луганської області від рашистів", - припустив генерал-майор.

Ягун переконаний - якщо ЗСУ зможуть зачистити Ізюм та навколишні села і вийти до лінії Сіверського Дінця, то жодного котла для українських військ точно не буде.

Нагадаємо, Віктор Ягун також розповів, що окупанти тікають зі своїх позицій на багатьох напрямках. Зокрема, відомо про покинуті росіянами населені пункти у Донецької області. За його словами, росіяни відходять від тих населених пунктів, які вони намагалися завоювати місяцями.

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