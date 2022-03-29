"Не здатні і ніколи вже не будуть здатні": Арестович розповів, чи варто очікувати штурму Києва

За словами політика, окупанти київський напрямок перестали розглядати як перспективний. Тому вони не кидають сюди резервів.
На захід та північний захід від Києва нема ніякого російського наступу. Там ідуть важкі бої.
Про це Арестович сказав в інтерв'ю ВВС.
"Там копітка бойова робота. Працює російська артилерія, працює наша - несемо втрати ми і вони, і тут далеко під переможних реляцій. Нема там ані оточення, ані знищення - є напівоточення, але це ще не означає доведення до військового успіху", - зазначив він.
За словами політика, окупанти київський напрямок перестали розглядати як перспективний. Тому вони не кидають сюди резервів.
"Вони просто здійснюють перегрупування і постачання в обсязі, необхідному, щоб тримати ситуацію. Але вони не відмовилися від Києва, незважаючи на переміщення зусиль на Схід", - сказав він.
Щодо можливого штурму Києва, то за словами Арестовича, "вони не здатні і ніколи вже не будуть здатні - принаймні під час цієї кампанії".
Також Арестович розповів, що Росія не зможе утримувати захоплену окупантами українську територію місяцями. Політик зазначає, що вже зараз до столиці повернулося багато людей.
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