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"Не здивуюсь, якщо знайшли гранатомет або Javelin": окупанти в Енергодарі увірвались до квартири мера

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"Не здивуюсь, якщо знайшли гранатомет або Javelin": окупанти в Енергодарі увірвались до квартири мера

Фото: Дмитро Орлов

Російські окупанти в Енергодарі Запорізької області увірвались до квартири міського голови Дмитра Орлова.

У помешканні ніхто не проживає, проте загарбники провели там обшук та опечатали двері. 

Про це Дмитро Орлов повідомив у Telegram. 

За його словами, до квартири увірвалося семеро озброєних окупантів та жінка, яка, ймовірно, є російською пропагандисткою. Водночас вони знали, що там уже ніхто не живе, оскільки міський голова виїхав з міста. Загарбники пошкодили двері під'їзду житлового будинку та квартири, в якій мешкав Дмитро Орлов. 

"Що можна знайти в помешканні багатодітної родини з трьома дітьми? Не здивуюся, якщо скоро вийде сюжет про те, що "Орлов зберігав в одній з дитячих кімнат Javelin або гранотомет", - написав міський голова Енергодара. 

Фото: Дмитро Орлов / ©
Фото: Дмитро Орлов

Нагадаємо, російські окупанти 23 травня в Енергодарі розстріляли співробітника Запорізької атомної електростанції.

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