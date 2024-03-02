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"Не зміг втриматися": офіцер-морпіх приготував "подарунок" для Безуглої – фото

"Не зміг втриматися": офіцер-морпіх приготував "подарунок" для Безуглої – фото

Мар'яна Безугла

Військовий опублікував фото "оригінального подарунку".

Військовий офіцер-морпіх Дмитро Іванов опублікував фото двох нашивок і зазначив, що саме їх він міг би подарувати депутатці Мар'яні Безуглій або загалом депутатам Верховної Ради.  

Про це він написав у Facebook.

"Ну не зміг, не зміг втриматися, купив. От тепер думаю, кому подарувати – Безуглій чи депутатам Ради. Хоча їх два, якраз", - йдеться у дописі під фото. 

Офіцер-морпіх приготував подарунок для Безуглої Фото/Facebook: Дмитро Іванов / ©
Офіцер-морпіх приготував подарунок для Безуглої Фото/Facebook: Дмитро Іванов
офіцер-морпіх приготував подарунок для Безуглої Фото/Facebook: Дмитро Іванов / ©
офіцер-морпіх приготував подарунок для Безуглої Фото/Facebook: Дмитро Іванов

Нардепка Мар'яна Безугла неодноразово робила скандальні заяви про дії військового командування ЗСУ – під роздачу потрапляли ексголовком Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров та новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, Безугла висловилася щодо відходу ЗСУ з Авдіївки та збурила Мережу.

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