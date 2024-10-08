Не змогли евакуювати всіх поранених військових: комбриг 72-ї ОМБр про вихід із Вугледара

Під час евакуації поранених військових застосували бойові машини піхоти підрозділів та засоби медичних підрозділів.

Під час виходу із Вугледара Донецької області 72-га механізована бригада імені Чорних Запорожців не змогла евакуювати усіх поранених військових.

Про це повідомив новий командир 72 механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка захищала Вугледар, Олександр Охріменко в інтерв'ю Главком.

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"Об’єктивно під час таких активних бойових дій неможливо з повною упевненістю сказати, що вдалося вивести всі 100% поранених. Евакуація здійснювалася. Частину поранених ми змогли евакуювати засобами медичних підрозділів, застосували бойові машини піхоти підрозділів, які були призначені для допомоги в евакуації. Але, на жаль, певну кількість людей ми не змогли забрати. Під вогнем противника групи евакуації, які виходили, інколи навіть не могли вийти до точки евакуації, точки зустрічі. Під час маневреної оборони та виходу з боєм справді не вдалося евакуювати всіх", - сказав полковник.

Він відмовився називати кількість, яку не вдалося забрати із міста, але заперечив заяви російських військкорів.

"Я не буду називати цифри, бо нам важливий і цінний кожен солдат, але це не та кількість, про яку говорять воєнкори противника, вони перебільшують в рази", - додав Охріменко.

Нагадаємо, після складних боїв, які тривали майже 2 роки, Україна вивела своїх військових із Вугледара Донецької області.

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