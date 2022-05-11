Не зможе окупувати всю Україну: російський політолог назвав нову мету Путіна у війні

Не зможе окупувати всю Україну: російський політолог назвав нову мету Путіна у війні

Російський публіцист, опозиціонер та політолог Андрій Піонтковський заявив, що президенту країни-агресорки Володимиру Путіну не вдасться реалізувати свої початкові наміри заволодіти всією територією України та знищити її як державу.

Він впевнений, що тепер Путін змушений буде зменшити свої апетити та зосередитити зусилля на повному захопленні трьох областей - Донецької, Луганської та Херсонської.

Таку думку Піонтковський висловив в інтерв'ю РБК-Україна.

"По-моєму, вже Путін і його оточення розуміють, що є колосальний розрив між військовими можливостями Росії, особливо в світлі останніх рішень Заходу щодо підтримки України, і амбітними планами. Окупація України, знищення української держави, основна мета Путіна все його політичне життя, вона вже не стоїть.

Велике враження справив останній виступ Путіна на параді...Той Путін і якась пост-путінська клоака, яка сформувалася, ставить максимальним своїм завданням відхопити в України цілком Донецьку, Луганську і тепер уже Херсонську області...Вони розуміють, що це максимальна запитувана позиція", - зазначив Піонтковський.

Водночас експерт вважає, що Росія намагатиметься реалізувати цю мету не лише за допомогою військової сили, а і шляхом переговорів.

"Тероризуючи українське населення своїми бомбардуваннями житлових кварталів і знищенням інфраструктури вони намагаються змусити керівництво України піти на переговори про територіальний поділ", - додав він.

Нагадаємо, у Харківській області ЗСУ звільнили ще одне селище, окупанти перейшли до оборони.

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