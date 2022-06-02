"Не зможемо закреслити, як у дембельському календарі": в Міноборони прокоментували строки закінчення війни

Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр заявила, що ніхто зараз не може чітко визначити, коли насправді закінчиться війна в Україні. Росія готується до ведення довготривалої війни.
Ключова мета Росії – руйнування української державності, наголосила заступниця міністра.
Про це Маляр заявила у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 2 червня.
"Ми не знаємо дня завершення війни, а отже не зможемо закреслити, як у дембельському календарі, ще один день до демобілізації. Тому, 99-й, 100-й, 101-й – це просто воєнний календар", – сказала заступниця міністра оборони.
"Російська Федерація здійснює підготовку до ведення довготривалої війни. Росія втрачає не тільки своїх людей, але й озброєння та військову техніку", – додала Маляр.
Нагадаємо, 1 червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна може тривати до осені-зими, адже ні Україна, ні Росія не можуть зупинитися в теперішній ситуації.
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