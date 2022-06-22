"Не зможуть взяти Одесу": військовий експерт - про важливість удару по острову Зміїний

"Не зможуть взяти Одесу": військовий експерт - про важливість удару по острову Зміїний

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що завдяки успішному удару українських сил по острову Зміїний ЧФ Росії позбавлений значної переваги у Чорному морі.

Експерт наголосив, що відтепер РФ не зможе десантними кораблями підійти до узбережжя, щоб висадити десантників для захоплення Одеси.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту "FREEДОМ" на Youtube-каналі "Україна 24".

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"На сьогодні за допомогою цієї атаки ми фактично позбавили Чорноморський флот Російської Федерації можливості контролювати акваторію, де проходять основні торгові шляхи для міжнародного судноплавства. Це мається на увазі острів Зміїний. А також контролювати акваторію, що прилягає до нашого узбережжя. Ось у чому важливість була цієї атаки", – пояснив він.

Окрім цього, українські сили успішною атакою по острову "позбавили очей та вух на сьогодні" Чорноморський флот РФ.

"І тепер виходить, що у ймовірній зоні ураження комплексу "Гарпун", а це 300 км від нашого узбережжя, Чорноморський флот не має жодної переваги", – наголосив Жданов.

Нагадаємо, днями ЗСУ вдарили по російських окупантах на острові Зміїний. Відомо, що українські бійці атакували ворожий гарнізон із застосуванням різних сил та способів ураження.

ЗСУ вдарили по російських окупантах на острові Зміїний