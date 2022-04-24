Не знали, що треба боятися: Арестович розповів, що допомогло вистояти у бою з ворогом у перші дні війни

Не знали, що треба боятися: Арестович розповів, що допомогло вистояти у бою з ворогом у перші дні війни

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що у перші дні війни втримали "ситуацію ті, хто не знав, що треба боятися".

Арестович додав, що Україна повністю відновила управління над ситуацією в країні на 3-5 добу. Тоді українська армія почала вибивати окупантів з новою силою.

Про це радник очільника ОП розповів в інтерв'ю російському виданню "Медуза".

"Втримали ситуацію ті, хто не знав, що треба боятися: спокійно обстрілювали російські танки та збивали літаки. Якби ми були централізованою країною, яка встигла б провести реформи західного типу, я думаю, ми б програли. Але ми залишилися у нашому улюбленому українському бардаку, і ніхто не знав, що без наказу центральної влади не можна воювати... А коли ми вже відновили управління і перестали боятися, на третю — п'яту добу, то взагалі пішло все дуже добре", - сказав він.

В цьому ж таки інтерв'ю Арестович розповів, скільки насправді "кадирівців" в Україні, де та як вони воюють.

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