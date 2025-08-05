Не знали, де свої, а де чужі, без офіцерів: екскомбриг 53 ОМБр про шокувальні причини втрати Соледара

Руїни Соледара

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Екскомбриг 53 ОМБр Анатолій Козел з позивним «Купол» розповів, чому провалилася оборона міста Соледар, яке Україна втратила на початку 2023 року.

Про це «Купол» розповів в інтерв’ю «Українській правді».

«На флангах тоді воювали стрілецькі батальйони. Це виглядало приблизно так: іде 50 людей по дорозі з Соледара до Слов’янська (тобто залишає позиції — Ред.), ти їх зупиняєш, питаєш, у чому проблема, а вони тобі: „Я ще три дні назад був цивільним“. Тобто в них було три доби — і під Соледар. А знаєте, як їх застосовували? Є посадка, позиція, їх туди завозять уночі», — каже Анатолій Козел.

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Екскомбриг стверджує, що військових заводили на позиції уночі не лише для безпеки, а й для того, щоб ті «не втекли».

«Щоб не втекли. Щоб не орієнтувалися на місцевості: де свої, де чужі, куди йти. Їх забезпечили на 3–4 доби, на місці — жодного кадрового сержанта, жодного кадрового офіцера», — стверджує ексвійськовий.

За словами «Купола», Соледар впав за «класичною схемою», як потім і інші міста — його взяли в оточення.

«Я крайнім виходив з Соледара зі своїм батальйоном, я його замикав на своєму „Хамві“ — дві комбатівські „Айвеко“ вже згоріли, а „Хамві“ був посіченим, але працював. Десь у кінці січня наш батальйон спокійно вийшов уночі з дозволу Залужного. Воювали до останнього», — пригадує колишній командир.

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На питання, чому про таку катастрофічну ситуацію він не доповів тодішньому головкому ЗСУ Залужному, «Купол» відповів так: «Командир батальйону і Залужний? Зразу видно, що ви людина не військова. Навіть у цивільному житті я не можу представити, як це».

Нагадаємо, 25 січня 2023 року речник східного угруповання ЗСУ повідомив, що українські війська були змушені відійти від Соледара.

Чим відомий Анатолій «Купол»

Нагадаємо, американське видання The Washington Post у березні 2023 року опублікувало матеріал про втрати досвідчених військових ЗСУ. Зокрема, там йшлося, що на війні Україна втратила загиблими та пораненими до 120 тисяч військових. Комбат Анатолій «Купол» Козел підтвердив журналістам, що ЗСУ зазнають великих втрат серед досвідчених воїнів.

Після цього командира батальйону 46 окремої аеромобільної бригади понизили у посаді. У ДШВ підтвердили переведення військового на іншу посаду та наголосили, що в нього не було дозволу на спілкування з пресою.

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Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю Radio NV заявив, що «Купол» своїм інтерв’ю WP порушив наказ головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

ТСН.ua тоді зібрав усі подробиці скандального інциденту.

Довгий час про Анатолія Козла не було нічого чути — до останнього інтерв’ю «УП». За інформацією видання, після цього скандалу він спочатку поїхав у «заслання» у 199-ий навчальний центр Десантно-штурмових військ, де став командиром навчального батальйону.

Згодом перевівся з ДШВ у Сухопутні війська, де став комбригом 53-ої механізованої бригади, з якою пройшов бої за Нью-Йорк і Торецьк та частину боїв у Серебрянському лісництві.

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Судячи з його заяв, Анатолій «Купол» станом на зараз звільнився з військової служби.