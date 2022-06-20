"Не знаю, чи доживу до весілля" - росіяни нервують, що їхні дані стали відомі українській розвідці

Окупанти просять родичів нічого не питати, бо розмови перехоплюють.
Головне управління розвідки вдруге перехопило розмову окупанта з нареченою. Загарбник дорікає їй, що їхню розмову перехопили і оприлюднили в Інтернет. І просить нічого в нього не питати, бо телефон прослуховується.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
У ще одній перехопленій телефонній розмові з нареченою фігурант свариться, що вона випитала у нього інформацію про вбивство 10-ти військовослужбовців ЗСУ і цю розмову було перехоплено та висвітлено.
"Ти навіщо ось ці ось питання, ти бачиш розмови перехоплюють", - дорікає російський загарбник.
Дівчина нервує, що стали відомі її особисті дані та переживає, чи доживе вона до весілля після цього перехоплення.
"Мене всю трясе, не знаю, чи я виживу до весілля свого тут", - сказала вона.
У ГУР України звернулися до молодят: "Іван та Еліна, ми - Головне управління розвідки, ми поруч!".
Нагадаємо, Росія змінила тактику і поки хоче окупувати один з регіонів України.
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