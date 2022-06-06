"Не знаю, до чого приводять оці його "лякалки": в РНБО прокоментували чергові погрози Путіна

"Не знаю, до чого приводять оці його "лякалки": в РНБО прокоментували чергові погрози Путіна

Через постачання зброї від міжнародних партнерів до України РФ знову активізувалася і почала погрожувати. На цей раз вони кажуть, що можуть бити ракетами “туди, куди ще не били”.

Проте секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не знає, до чого можуть призвести “лякалки” Путіна.

Про це він повідомив в коментарі 24 каналу.

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За його словами, Путін пропонує Україні здатися та підписати капітуляцію. Крім того, він закликає відмовитися від постачання зброї від міжнародних партнерів.

“У нас іде війна. Я не знаю, до чого приводять оці його "лякалки". Я категорично проти таких подій і вважаю, що капітуляцію має підписувати зовсім інша країна. Це моя публічна позиція. А те, що Путін може своїми ракетами пошкоджувати будь-яке наше місто, на жаль, це факт”, – наголосив Олексій Данілов.

Нагадаємо, що російські окупанти посилили угруповання військ на Запорізькому напрямку.

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