"Не знаю, що було важче": звільнений захисник Маріуполя на третій день після обміну освідчився коханій (відео)

Один із звільнених українських воїнів, який після звільнення з російського полону перебуває в лікарні, освідчився своїй дівчині просто в лікарняній палаті на третій день після обміну.

Чутливим відео тепер майбутня наречена поділилася в соцмережі.

На кадрах видно, як дівчина сидить на лікарняному ліжку у палаті, а коханий-захисник робить їй пропозицію зі словами: "... війну, Золочів. Не знаю, що було складніше. Вийдеш за мене?".

Воїн під час останніх слів став на одне коліно і подарував коханій каблучку. Дівчина відповіла "так". За кадром чутно оплески та слова: "Он квіточки подаруй".

Сама ж наречена днями зробила чутливий пост, у якому написала, що коханий стримав слово і повернувся живим. Утім, вона наголосила, що під час обміну було повернуто не всіх захисників і кожен з них повинен бути звільнений.

"Моя душа, він обіцяв повернутись і він повернувся! Але, дуже багато наших захисників все ще в полоні! Ми не маємо права мовчати! Повинен повернутись кожен!", - йдеться в її публікації.

А коментуючи щасливу подію, дівчина написала: "Тепер офіційно, а не в повідомленні в телеграм, поки він боронить Маріуполь".

Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Зокрема, серед звільнених - командири-захисники "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.

Слід зауважити, що очільниця патронатної служби "Азова" Олена Толкачова заявила, що звільнені з полону військові перебувають у шокувальному стані – майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.

Читайте також: