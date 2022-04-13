"Не зрадили присязі": у Маріуполі полк "Азов" об'єднався з морпіхами з 36 бригади

"Не зрадили присязі": у Маріуполі полк "Азов" об'єднався з морпіхами з 36 бригади

Захисники Маріуполя роблять усе можливе, щоб виконати бойові завдання.

У Маріуполі полк "Азов" з'єднався з морпіхами з 36 бригади. Сміливі українські захисники продовжують виконувати бойові завдання та обороняти місто.

Про це йдеться у відеозверненні, яке опублікував "Азов-Маріуполь".

Командир полку "Азов", підполковник Денис Прокопенко наголосив, що морські піхотинці - це справжні герої, які не зрадили присязі та продовжують захищати Україну.

"Вчора ми об'єднались із сміливими воїнами з морської піхоти: справжніми воїнами та героями, які не зрадили присязі українському народу, та продовжують з нами захищати місто. Це - справжні чоловіки, які обрали шлях війни. Не робіть героїв із дезертирів та бійців, які здались у полон. Вони обрали шлях ганьби та не можна героїзувати цих людей", - сказав командир полку "Азов", підполковник Денис Прокопенко.

Командир 36 ОБРМП, майор Сергій Волина наголосив, що захисники Маріуполя роблять усе можливе, щоб виконати бойові завдання.

"Слава Україні. Провели успішну операцію із полком "Азов". Приєднались до них та провели успішне перегрупування. Продовжуємо виконувати бойові завдання. Наш моральний дух сильний, ми знаємо, що ми робимо та для чого ми тут. Ми робитимемо усе необхідне для завершення бойового завдання", - наголосив командир 36 ОБРМП, майор Сергій Волина.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що бійці "Азову" в Маріуполі отримали суттєве підкріплення.

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