"Не зраджує традиціям": Путін завжди зникає з поля зору, коли потрібно відповідати за провали – експерт

Президент Росії Володимир Путін протягом останніх 20 років застосовує традиційний варіант поведінки, коли треба коментувати провали РФ та негатив, – зникає з поля зору.

Про це в ефірі телеканалу FreeДОМ розповів політтехнолог Тарас Загородній.

"Це традиційна тактика Путіна. Він постійно якраз зникає на якісь дуже слизькі моменти, просто з поля зору, це не вперше таке. У нього протягом 20 років таке відбувається. Це почалося ще із затонулого підводного човна "Курськ". Він фактично теж зник, ніяк це не коментував, а потім десь прокоментував досить так слизько. Тому він не зраджує своїм традиціям. Ніяк не коментує насамперед негатив. Путін зараз намагається зробити стару свою розводку КДБістську про те, що погані новини будуть повідомляти інші люди", - пояснив експерт.

Яскравим прикладом такої поведінки президента РФ є останні події у Херсоні, звідки втекли окупанти під час контрнаступу ЗСУ. Адже наказ про відведення військ під тиском української армії з Херсона дав не Путін, а Суровікін, якого, на думку політтехнолога, найімовірніше, для цього і було призначено на цю посаду.

"Тому що вони пів року вели так звану "спецоперацію" – війну без офіційного командувача. А ухвалив це рішення Шойгу. Вони намагаються знову розпасувати, що негатив піде на військових. І Путін у цьому випадку якраз намагається себе пов’язувати з позитивними в його розумінні темами, що теж уже викликає невдоволення безпосередньо і серед цих воєнкорів, осатанілої тусовки вкрай фашистських людей, які хочуть відповідей на запитання, що вже звучать безпосередньо Путіну. Але він усе-таки намагається розіграти цю карту, що я, нібито ні до чого, мене обдурили", - каже Загородній.

Політтехнолог зазначає, що таку тактику Путіна підтримують і російські пропагандисти.

Звільнення Херсона

11 листопада ЗСУ звільнили Херсон від російських військ під час успішного контрнаступу.

Експерти зазначають, що для українських військових важливо розвинути успіх і не дати армії РФ перепочити, тому вони можуть перейти до активних дій вже найближчим часом.

Після втечі з Херсона окупанти значно посили обстріли міста, так, нещодавно, внаслідок атаки росіян загинула 70-річна пенсіонерка в черзі до супермаркету.

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