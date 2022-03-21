Не зрозуміла, що кров її, а не дитини: киянці, яка собою прикрила двотижневу доньку, наклали 25 швів

Родина змогла вибратися з багатоповерхівки, де вибуховою хвилею вирвало стіну.

Вона закрила своїм тілом одномісячне немовля - 27-річна киянка під час вибуху на Виноградарі зазнала аж 25 поранень по всьому тілу уламками скла, але змогла собою захистити донечку. Ольгу прооперували в «Охматдиті», вона вже почувається задовільно. Лікарі обстежили новонароджену Вікторію - вона залишилася неушкодженою.

Про це йдеться в ТСН.

Ольга притискає до себе Вікторію, коли почалася повномасштабна війна, доньці було лише два тижні. Родина побоялася вирушати в довгу і не відому дорогу зі столиці на захід, вирішили залишитися в Києві. До звуків війни неможливо звикнути, каже Оля. 18 березня вибухи звучали всі ближче і ближче до їхнього дому. О 8 година ранку Ольга взяла Віку на руки, щоб погодувати, і в цей момент прогримів вибух. Оля закрила малечу своїм тілом від чисельних уламків скла.

«Ковдрою накриваю, щоб їй тепленько було, і завдяки цьому крихітка вижила, я встигла закрити, і Діма підскочив, також нас накрив. Слава Богу, вона була у мене в руках, у неї маленька подряпина на щічку та синець на ручці та на ніжці», - розповідає жінка.

У батька дівчинки Дмитра посічені ноги, у лікарні йому перев'язали рани. Але найбільше постраждала саме Ольга. Все її тіло буквально було пришито уламками скла. Хірурги нарахували не менше 25 ран. «Десь працювали години дві з половиною –три. Було витягнуто багато інородних тіл майже з усіх ран», - розповідає щелепно-лицьовий хірург національної лікарні "Охмадит" Анатолій Тимошенко.

27-річна киянка закрила собою одномісячну дитину і отримала 25 поранень

Оля каже, що після вибуху навіть не відчувала болю, переживала лише за доньку. «Мені ранило голову і почала литись кров, це все полилося на малечу, я не розуміла, мені здавалося, що це її кров. Я кричу, а Діма каже, що це твоя кров, це не її», - пригадує жінка.

В «Охматдиті» одномісячну Віку повністю обстежили, у неї немає ушкоджень, і це просто диво. Бо квартира родина геть понівечена.

Вибух прогримів у столиці на Виноградарі 18 березня. Епіцентром став дитячий садочок, однак довкола руйнування мають 6 багатоповерхівок. Одна людина загинула, 19 отримали травми, 4 з них - діти. У будинку, де була квартира Ольги і Дмитра, вирвало бокову стіну.

Повертатися з лікарні їм немає куди. Коли всі рани у Ольги загояться, вони поїдуть туди, де немає активних бойових дій. Але Дмитро переконує, що у них немає розпачу. Вони дивом залишилися живі - і це головне.

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