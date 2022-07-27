"Не зруйнований, але пересуватися неможливо": у Херсонській ОВА розповіли деталі удару ЗСУ по Антонівському мосту

Після високоточного удару ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні пересування спорудою наразі неможливе.

Очільник Херсонської ОВА Дмитро Бутрій повідомив, що міст повністю не зруйновано, однак через руйнування ним пересуватися неможливо.

Про це він написав у своєму Телеграмі.

"Міст не зруйновано, але через завдані руйнування ним пересуватися неможливо. Цим самим ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи окупантів", - зазначив Бутрій.

Він наголосив, що після перемоги України транспортне сполучення мостом обов’язково відновлять.

"Що точно не підлягає відновленню – фантазії окупантів та місцевих колаборантів про "руській Херсон", - наголосив очільник області.

Він підкреслив, що "звільнення Херсонщини від російської навали триває".

"Дякую нашим мужнім воїнам, які докладають надлюдські зусилля, аби над нашою областю майорів наш прапор. Біжіть окупанти, ЗСУ йдуть! Починайте тікати вже зараз, бо скоро такої можливості не буде!" - написав Бутрій.

Нагадаємо, ввечері 26 липня ЗСУ вивели з ладу Антонівський міст через Дніпро, який з'єднує тимчасово окупований РФ Херсон із лівобережжям. У Херсонській ОВА повідомили про суттєві ушкодження мосту та його перекриття. Пізніше у Мережі з'явилося відео руйнувань переправи після ударів ЗСУ.

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