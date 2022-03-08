Незважаючи на великі втрати, військові невдачі та санкції, Путін може піти на ескалацію бойових дій в Україні

Незважаючи на великі втрати, військові невдачі та санкції, Путін може піти на ескалацію бойових дій в Україні

Також у розвідці США вважають, змін в ядерній політиці Росії немає.

Керівники розвідувальної спільноти США припустили, що президента Росії Володимира Путіна не зупинять військові невдачі та санкції проти країни і він може почати ескалацію наступу в Україні.

Таку думку висловила директорка Національної розвідки Авріл Хейнс на щорічних слуханнях комітету з розвідки Палати представників з міжнародних загроз, передає Голос Америки.

"Наші аналітики вважають, що Путіна навряд чи зупинять такі невдачі і що він... може піти на ескалацію", - сказала вона.

За словами Хейнс, при такій високій напруженості завжди існує ймовірність "ненавмисної ескалації". Вона констатувала, що аналітики в розвідспільноті не помітили змін в ядерній політиці Росії.

Раніше в Центральному розвідувальному управлінні повідомляли, що російська армія може подвоїти зусилля в наступі в Україні, проте український народ люто чинитиме опір.

Тим часом 8 березня президент США Джо Байден заявив, що Україна ніколи не буде захоплена Путіним. Він може захопити одне місто, але не зможе захопити всю країну.