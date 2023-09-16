"Небесна кара": спецпризначенці СБУ показали потужні кадри атаки на ворога FPV-дронами

Спецпризначенці Служби безпеки України влаштували "небесну кару" окупантам FPV-дронами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У російських окупантів знову поменшало техніки на бойових рубежах.

СБУ опублікувала ворожі втрати у результаті роботи воїнів ЦСО "А" за кілька тижнів:

13 танків

28 ББМ

15 артилерійських систем

32 одиниці автомобільної техніки

2 засоби спостереження

40 вогневих позицій і фортифікаційних споруд.

"Крім того, у координації з побратимами-артилеристами ЗСУ було вражено ще 4 РСЗВ, 6 артсистем і станцію радіоелектронної боротьби. А ще близько 50 окупантів припинили топтати українську землю", - повідомили в СБУ.

Спецназівці СБУ влаштували чергову "небесну кару" окупантам FPV-дронами

Раніше ми повідомляли, що українські захисники на Луганщині влучними ударами знищили російську станцію виявлення цілей, пуско-заряджальну установку та ракетний комплекс

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