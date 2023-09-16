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"Небесна кара": спецпризначенці СБУ показали потужні кадри атаки на ворога FPV-дронами

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Небесна кара": спецпризначенці СБУ показали потужні кадри атаки на ворога FPV-дронами

FPV-дронами.

Близько 50 окупантів припинили топтати українську землю.

Спецпризначенці Служби безпеки України влаштували "небесну кару" окупантам FPV-дронами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У російських окупантів знову поменшало техніки на бойових рубежах.

СБУ опублікувала ворожі втрати у результаті роботи воїнів ЦСО "А" за кілька тижнів:

  • 13 танків 
  • 28 ББМ
  • 15 артилерійських систем
  • 32 одиниці автомобільної техніки
  • 2 засоби спостереження
  • 40 вогневих позицій і фортифікаційних споруд.

"Крім того, у координації з побратимами-артилеристами ЗСУ було вражено ще 4 РСЗВ, 6 артсистем і станцію радіоелектронної боротьби. А ще близько 50 окупантів припинили топтати українську землю", - повідомили в СБУ.

Спецназівці СБУ влаштували чергову "небесну кару" окупантам FPV-дронами

Спецназівці СБУ влаштували чергову "небесну кару" окупантам FPV-дронами

Раніше ми повідомляли, що українські захисники на Луганщині влучними ударами знищили російську станцію виявлення цілей, пуско-заряджальну установку та ракетний комплекс

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Дата публікації
Перегляди
372
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